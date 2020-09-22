أتلتيكو مدريد يعلن إصابة خيمينيز بفيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن إصابة مدافعه الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز بفيروس كورونا، كشف أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي، إن اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق الأول والطاقم التدريبي والموظفون المساعدون لأتلتيكو مدريد يوم الاثنين، أثبتت إصابة خوسيه ماريا خيمينيز بفيروس كورونا.

وأكد النادى، إن خوسيه ماريا خيمينيز سيظل معزولًا في منزله لإداء الحجر الصحي وفقًا لبروتوكولات السلطات الصحية.

وبعد هذه الإصابة الجديدة داخل صفوف أتلتيكو مدريد، تم تفعيل بروتوكول رابطة الدوري الإسباني لهذه الحالات، وبالتالي سيقوم لاعبي أتلتيكو مدريد بتنفيذ الجلسة التدريبية التالية بشكل فردي.

ولم يلعب أتلتيكو مدريد أول جولتين في الدوري الإسباني ضد ليفانتي وإشبيلية، ومن المقرر أن يبدأ الروخي بلانكوس مشوارهم في الليجا بمواجهة فريق غرناطة يوم الأحد المقبل.

وتوصل مسئولو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتفاق مع لويس سواريز مهاجم برشلونة، للانتقال إلى الروخي بلانكوس خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ويضغط برشلونة من أجل رحيل الأوروجواياني لويس سواريز بعد خروجه من حسابات رونالد كومان المدير الفنى فى الموسم الجديد، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على باقي مستحقاته للموسم المتبقي في عقده كاملةً، وذلك بعدما قدم برشلونة تسوية لمستحقات سواريز، بالحصول على تعويض قدره 7 ملايين يورو، من أجل الرحيل خلال الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، تواصل مع المهاجم الأوروجواياني من أجل إقناعه بالانتقال الأتليتي، مؤكدًا له أنه سيكون صاحب دور رئيسي نظرًا لإقتراب رحيل ألفارو موراتا عن الفريق.

أضافت الصحيفة، إن لويس سواريز توصل مع أتلتيكو مدريد، على عقد مدته موسمين مقابل الحصول على راتب 9 ملايين يورو فى الموسم.

وينتظر مسئولو نادي العاصمة الإسبانية، إتمام رحيل موراتا من الفريق إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الساعات المقبلة، من أجل الإعلان عن ضم لويس سواريز بشكل رسمي.

