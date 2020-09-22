الأهلى يتمسك باستمرار أحمد الشيخ ويتجاهل عرض بيراميدز

تمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار أحمد الشيخ نجم هجوم الفريق فى الموسم الجديد، خاصة بعد تألقه اللافت بقميص الفريق الأحمر فى المباريات الأخيرة، ليفرض نفسه على اختيارات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وأكدت لجنة التخطيط أن بقاء أحمد الشيخ يعد أمرا ضروريا للفريق فى الموسم الجديد، وذلك بعد المشاورات التي شملت جميع اللاعبين لبحث مستقبلهم وتحديد مدى حاجة الأهلي لهم.

وتجاهل مسئولو الأهلى عرض بيراميدز الشفهي لشراء أحمد الشيخ بعد قرار التمسك باللاعب في الوقت الذي يوجد تحفظ من الأساس على فكرة إعارة أو بيع أى لاعب لبيراميدز بعد أزمة ضم الأخير لرمضان صبحي بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر، عقب رفع راتبه الشخصي ليحصل على 200 مليون جنيه طوال مدة تعاقده مع بيراميدز الممتدة لمدة 5 مواسم.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددهم لـ14 لاعبا.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).



