سمع دوى انفجار فى بلدة عين قانا الواقعة جنوب لبنان، وقال مصدر أمني لقناة العربية الحدث، إن انفجار جنوب لبنان حدث بموقع لـ "حزب الله"، حيث هرعت قوات أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار. وتصاعدت أعمدة دخان من حريق في قرية عين قانا في الجنوب اللبناني اليوم الثلاثاء، وقالت محطات بث محلية إن صوت انفجار قوي سُمع هناك.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللقطات الأولى لانفجار موقع لـ حزب الله فى بلدة عين قانا جنوب لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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