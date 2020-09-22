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مصادر ليبية: حفتر يصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسئولين مصريين

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مصادر ليبية: حفتر يصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسئولين مصريين
مصادر ليبية: حفتر يصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسئولين مصريين

وصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية فى ليبيا وسبل دعم سبل الحل السياسى للأزمة.

 

وأكدت مصادر عسكرية ليبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القائد العام للجيش الوطنى وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكرى، مشيرة إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق والتشاور مع القاهرة فى عدد من ملفات أبرزها مكافحة الإرهاب.

 

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسى فى إطار حوار "ليبى – ليبى" يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التى تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون.

 

وتتبع الدولة المصرية استراتيجية الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الداعمة للحل السياسى، وذلك فى إطار دعمها لجهود نزع فتيل الأزمة فى البلاد.

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