الزمالك يرحب برحيل محمد عواد نهاية الموسم

رحب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، برحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، بعدما عقد محمد عواد جلسة مع رئيس النادي، وطلب خلالها الرحيل بسبب عدم مشاركته في المباريات منذ بداية الموسم.

ورحب المجلس برحيل عواد بشرط توفير عرض مالي جيد يليق باسم اللاعب والنادي، سواء علي سبيل البيع أو الإعارة، وسيتم الاعتماد في الموسم الجديد على كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى.

وكان المستشار مرتضي منصور قد أكد في تصريحات تليفزيونية أمس على رغبة عواد في الرحيل عن الزمالك، بسبب جلوسه احتياطيا، مؤكدا أن إدارة النادي لن تقف في مستقبل أي لاعب يرغب في المشاركة في ظل عدم وجود فرصة مشاركة للحارس في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى سيطرت مفاوضات الزمالك واسم المدير الفني الجديد للفريق علي الأجواء داخل المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث دار حديث بين اللاعبين اثناء تناول الأفطار اليوم حول المدير الفني القادم وجنسيته والمفاوضات مع الأسماء المنتشرة في وسائل الاعلام.

ومن المنتظر ان يعقد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة للإعلان عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة طنطا اليوم، قبل التوجه للملعب لخوض المباراة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الأفريقية فى النسخة المقبلة.



