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نجلاء بدر فى طفولتها بفيديو نادر من فوازير فطوطة مع سمير غانم

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نجلاء بدر فى طفولتها بفيديو نادر من فوازير فطوطة مع سمير غانم
نجلاء بدر فى طفولتها بفيديو نادر من فوازير فطوطة مع سمير غانم

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها فيديو نادر لها في طفولتها خلال مشاركتها في فوازير "فطوطة" خلال شهر رمضان مع النجم الكبير سمير غانم، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"دي أنا"، موجهة الشكر لكل من أرسل لها الفيديو، مؤكدة أنها شعرت بسعادة كبيرة بمجرد مشاهدته.


نجلاء

 

و بدأت الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها فى حكاية "أبيض وردى" أو "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، حيث لم يتم الاستقرار على الاسم النهائى للحكاية حتى الآن، وتقدم نجلاء بدر شخصية والدة جميلة عوض خلال الأحداث التي تدور حول فتاة تعاني من ضغوط المجتمع ونظرته السلبية لها.

وتسجل حكاية "أبيض وردى" العمل الثانى الذى يجمع نجلاء بدر وجميلة عوض بعد مسلسل "جريمة شغل" الذى تم تقديمه فى عام 2016، وكذلك المرة الثانية التي تجسد فيها نجلاء بدر والدة جميلة عوض بعدما قدمت هذا الدور في نفس العمل الذى شارك فى بطولته قصى خولى، منى واصف، أمل عرفة، جيسى عبده، نادين الراسى، فراس سعيد.

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة  dmc

 

 

 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 