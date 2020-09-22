أبو جبل يعود لحراسة عرين الزمالك أمام طنطا اليوم

استقر طارق يحيى المدير الفنى لفريق الزمالك على الدفع بمحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم أمام طنطا ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث يعود أبو جبل لحراسة عرين الزمالك عقب إبتعاده عن المشاركة في المباريات لمدة مباراتين بغرض إراحته، وشارك محمود جنش بدلا منه أمام أسوان والتى تعرض فيها الزمالك للخسارة 0 / 1، والفوز على الإنتاج 1 / 0.

من ناحية أخرى رحب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور برحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عن الفريق بنهاية الموسم الجارى بعدما عقد محمد عواد جلسة مع رئيس النادي وطلب خلالها الرحيل بسبب عدم مشاركته في المباريات منذ بداية الموسم.

ورحب المجلس برحيل عواد بشرط توفير عرض مالي جيد يليق باسم اللاعب والنادي، سواء علي سبيل البيع او الإعارة ، وسيتم الاعتماد في الموسم الجديد على كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى.

وكان المستشار مرتضي منصور قد اكد في تصريحات تليفزيونية أمس علي رغبة عواد في الرحيل عن الزمالك بسبب جلوسه احتياطيا مؤكدا ان إدارة النادي لن تقف في مستقبل أي لاعب يرغب في المشاركة في ظل عدم وجود فرصة مشاركة للحارس في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى سيطرت مفاوضات الزمالك واسم المدير الفني الجديد للفريق علي الأجواء داخل المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث دار حديث بين اللاعبين اثناء تناول الأفطار اليوم حول المدير الفني القادم وجنسيته والمفاوضات مع الأسماء المنتشرة في وسائل الاعلام.



