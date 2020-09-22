أخبار عاجلة
اللي يقول غير كده كداب.. عصام عبدالفتاح: الأهلي أقوى من اتحاد الكرة -
شوبير يهنئ فريق غزل المحلة بالصعود لـ الدوري الممتاز -
نجيب ساويرس: هشتري النادي الأهلي لو أتيحت لي الفرصة.. فيديو -
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة -
كريم فهمي ينشر صورة له مع والدته من أحد الأفراح -
هنا الزاهد تبدأ تصوير مسلسل حلاوة الدنيا سكر.. تفاصيل -
سميرة سعيد تنعي عزيز سعد الله -
بعد تداول أبرز أغانيه مؤخرًا.. هاشتاج بهاء سلطان يتصدر تويتر -
تركيا تتكبد خسائر فادحة بسبب تدهور علاقتها مع السعودية -
بعد إصابة رونالدو بكورونا.. جورجينا تدعمه على طريقتها الخاصة -

الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومية عند 634 حالة بكورونا

أهم الاخبار تبليغ
الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومية عند 634 حالة بكورونا
الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومية عند 634 حالة بكورونا

أعلنت الأردن تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس بعد وصولها عند إصابات 634 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منهم 264 محلية، وحالتان خارجيتان فى فنادق الحجر الصحي.

وأكد جابر - خلال مؤتمر صحفى عقد فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - تسجيل حالتى وفاة بفيروس "كورونا".

وأشار جابر إلى أن الإصابات المحلية توزعت كما يلي، (166 إصابة فى العاصمة، و25 فى الكرك، و38 البلقاء و8 فى إربد و10 فى الزرقاء و3 فى معان وواحدة فى عجلون و3 فى مادبا و10 فى جرش)، لافتًا إلى تسجيل 683 حالة شفاء، كما بلغ عدد الفحوصات لهذا اليوم 12867 فحصًا ليصبح إجمالى الفحوصات 1083488 فحصًا.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومية عند 634 حالة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 