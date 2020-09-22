أخبار عاجلة
اللي يقول غير كده كداب.. عصام عبدالفتاح: الأهلي أقوى من اتحاد الكرة -
شوبير يهنئ فريق غزل المحلة بالصعود لـ الدوري الممتاز -
نجيب ساويرس: هشتري النادي الأهلي لو أتيحت لي الفرصة.. فيديو -
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة -
كريم فهمي ينشر صورة له مع والدته من أحد الأفراح -
هنا الزاهد تبدأ تصوير مسلسل حلاوة الدنيا سكر.. تفاصيل -
سميرة سعيد تنعي عزيز سعد الله -
بعد تداول أبرز أغانيه مؤخرًا.. هاشتاج بهاء سلطان يتصدر تويتر -
تركيا تتكبد خسائر فادحة بسبب تدهور علاقتها مع السعودية -
بعد إصابة رونالدو بكورونا.. جورجينا تدعمه على طريقتها الخاصة -

الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

أهم الاخبار تبليغ
الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. وجاء في نص الرسالة: "أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إنه ليسعدني بمناسبة احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية".

 

وأضاف الرئيس:"أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية".

 

وتابع الرئيس: "أخي خادم الحرمين الشريفين، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة" .

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 