القبض على شاب ركل فتاة وسط الشارع وأسقطها أرضا فى سوهاج .. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قبل قليل، من إلقاء القبض على الشاب صاحب واقعة التنمر، التى جرت أحداثها بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، والتى قام فيها الشاب بركل فتاة بقدمه، ما تسبب فى سقوطها أرضا بنهر الطريق أثناء استقلاله لمركبة توك توك، وعلل سبب ذلك أنه قام بمعاكستها فبصقت عليه فقرر الانتقام منها.
وترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا جاء فيه بتداول بعض الأشخاص لمقطع فيديو تم تصويره من كاميرا للمراقبة ظهر فيه شاب وهو يتنمر على فتاة بالشارع.
وعلى الفور تم العرض على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وقيادة الرائد مصطفى فرغلى مفتش مباحث قسم ومركز شرطة جرجا والنقيب أسلام المدنى رئيس مباحث قسم جرجا بالإنابة.
وتم وضع خطة بحث هادفة، أسفرت عن التوصل للمتهم "م . ع .م . أ" 24 سنة، ويقيم بدائرة قسم شرطة جرجا، وبمواجهته بما جاء بالفيديو وتحريات فريق البحث، اعترف بارتكابه للواقعة وعلل سبب ارتكابه الواقعة أنه قام بمعاكسة الفتاة في أول الشارع فبصقت عليه الأمر الذى آثار حفيظته، وقرر الانتقام منها، وقام أثناء استقلاله التوك التوك بدفعها من الخلف بقدمه حتى سقطت على الأرض ولاذ بالفرار.
وتم تحرير محضرا بالواقعة بعد توجيه تهمة التنمر له وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.
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