أسماء المتوفيين والمصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 أخرين فى حادث انقلاب ميكروباص 14 راكبا، على طريق محور 30 يونيو اتجاه منطقة سامى سعد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية.

وينشر "اليوم السابع"، أسماء المصابين والمتوفيين فى الحادث الذى تم نقل المتوفين فيه إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية، والمصابين لمستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتوفى فى الحادث، عادل محمد جاد، 27 عامًا من محافظة دمياط، وجبر عبد السميع عبد العزيز، 45 عامًا من دمياط، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى الصالحية الجديدة، بينما أصيب 12 آخرين وجميعهم من محافظة دمياط ماعدا شاب 15 عامًا من القاهرة، وهم، عماد السيد العجيلى، 18 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالجبهم 5 سم، وجرح قطعى بالدراع الأيمن 5 سم، ومحمد إبراهيم الشرباتى، 22 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، والسيد صابر أبو شريف، 54 عامًا، أصيب بجرح أعلى الحاجب الأيمن 4 سم، واشتباه كسر بالأنف، وحسن إيهاب سلطة، 21 عامًا، أصيب باشتباه كسر بالساعد الأيسر واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وفوزى محمد إسماعيل، 45 عامً، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح متهتك بالوجه الأيمن، ومحمد فوزى محمد 20 عامًا، اشتباه كسر فى العمود الفقرى، وحسام المتولى المتولى، 22 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالوجه 9 سم، وجرح قطعى بالكتف الأيمن، وأحمد حامد حامد، 20 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالجبهة 10 سم، وجرح بالرأس 10 سم، ويوسف أحمد السعيد أحمد، 18 عامًا وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد على محمد طاهر، و22 عامًا، واشتباه كسر بالعمود الفقرى والفقرات العنقية، ومحمد أحمد السيد يوسف، 15 عامًا من القاهرة، أصيب بغيوبة تامة واستباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه نزيف داخلى بالبطن.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص 14 راكب، على طريق محور 30 يونيو اتجاه منطقة سامى سعد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وجميعهم من محافظة دمياط، ماعدا شاب 15 عامًا من القاهرة.

وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى وجروح متنوعة بالجسم.

