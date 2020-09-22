صور .. طلائع الجيش يكرم طفل مباراة دجلة بتورتة مع اللاعبين والجهاز الفني

حرص نادى طلائع الجيش على إقامة حفل تكريم للطفل الذى لاقي معاملة سيئة من محمد هلال لاعب وادى دجلة فى مباراة الفريقين أمس الإثنين، حيث أحضر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع تورتة فى وجود اللاعبين والجهاز الفني والمشجع الشهير "أمح"، لتكريم الطفل فى أجواء أسرية للغاية.

ومن جانبه، اعتذر محمد هلال لاعب وادى دجلة إلى طفل الملاعب عن الطريقة السيئة التى تعامل بها معه خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكرى، مشيراً إلى أنه كان تصرفه به بعض العصبية بسبب تأخر فريقه بهدف.

وقال هلال فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، أنه لم يقصد ضرب طفل الملاعب كما ظهر فى الصورة، مؤكداً أنه يحترم الجميع ولا يقصد الإهانة لطفل الملاعب وأتمني أن يقبل اعتذارى.

وكان محمد هلال لاعب فريق وادى دجلة فقد أعصابه على أحد صبية الملاعب فى لقاء فريقه ضد طلائع الجيش وخلال تنفيذه ركلة ركنية دخل هلال فى مشادة كلامية مع أحد صبية الملاعب وتحدث معه بطريقة غير لائقة.

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف عن طريق عمرو جمال فى الدقيقة 39 فى المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.



