أخرك صورة ومش هقبل اعتذارك.. خناقة أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان حول نمبر 1.. فيديو

مرة أخرى عاد الجدل حول "نمبر 1" اللقب المفضل للنجم محمد رمضان، ليتحول الجدل إلى هجوم بين رمضان وأحمد الفيشاوى، بعدما أعلن الأخير عمله على أغنية بعنوان "نمبر 2" وبرغم تصريحات الفيشاوى حول سخريته من لقب "نمبر 1" واحترامه الشديد لمحمد رمضان إلا أن محمد رمضان استخدم مشهدا من أحدث أغانيه "الدبابة" موجها رسالة للفنان أحمد الفيشاوى قال فيها: "بالاعتذار للفيشاوى آخرك معايا صور".

فى المقابل ورغم تصريحه بمحبته واحترامه لمحمد رمضان علق الفيشاوى في تصريحات إعلامية على رسالة رمضان وقال "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية "نمبر 2" وتعليقى على ما قاله أستاذ محمد رمضان "أنا مش هقبل اعتذارك".

في الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة.. وهل سنشهد الخلاف تطورا بين النجمين فى الأيام المقبلة؟