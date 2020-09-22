محمد الشوربجى يتوج ببطولة مانشستر ويحافظ على عرش الإسكواش

توج البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة مانشستر المفتوحة، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً بتأهل ثنائى مصرى إلى نهائى الرجال وهما محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً وكريم عبد الجواد المصنف الثالث، بينما تأهلت نور الطيب المصنفة الرابعة إلى نهائى السيدات لتواجه الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة.
وفاز محمد الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الثالث فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-8, 11-7, 13-11 .
وكانت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، قد توجت بلقب السيدات،وفازت نور الطيب على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 3-11, 11-8, 11-7, 11-3.
وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعى، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيرى حتى تتحسن الأوضاع.
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