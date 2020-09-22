العدوى يلغي ركلة جزاء للزمالك ضد طنطا

تراجع الحكم أحمد العدوى عن احتساب ركلة جزاء للزمالك ضد طنطا في الدقيقة 43 من عمر مباراة الفريقين اليوم علي استاد القاهرة في الجولة الـ 29 للدورى ، بعد لجوءه لتقنية حكم الفيديو بعدما تأكد من عدم تعمد مدافع طنطا لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لتستمر النتيجة 0/0.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي احمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد و إسلام جابر ، أمامهما أوباما وكاسونجو واحمد سيد زيزو ، وفي الهجوم مصطفي محمد.

فيما بدأ طنطا المباراة بتشكيل يضم كل من : في حراسة المرمى محمد أشرف ، خط الدفاع : إيهاب سمير ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، أحمد سالم صافى ، خط الوسط : مصطفى أمين ، حسام غالى ، حامد حمدان ، أحمد فهمى ، أحمد الالفى ، الهجوم : هشام شعبان

ويستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم الأهلى لقبه قبل انتهائه رسميًا للمرة الـ42 فى تاريخه، ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.



