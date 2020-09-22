الجيش اليمنى يواصل تقدمه على الحوثيين.. حقق انتصارات على المليشيات في مأرب.. والمتحدث باسم القوات اليمنية: الحوثى مستمر في إرهاب...

يستمر الجيش اليمنى في تحقيق تقدم كبير محققا انتصارات على مليشيات الحوثيين، في الوقت الذى أعلنت فيه إيران نقل تجربتها التكنولوجية في المجال الدفاعي إلى اليمن، وفى هذا السياق أعلن الجيش اليمني، تقدم قواته في معارك مع جماعة الحوثيين، في محافظة مَأَرِب شمال شرقي اليمن.

وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، واصلت اليوم بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها واستعادة وتحرير المواقع من يد الحوثيين في جبهات رَحبَة ومَاهِليةْ جنوبي مَأَرِب" وأكد "سقوط العشرات من عناصر الحوثيين، بنيران مدفعية قوات الجيش والمقاومة، ما بين جريح وأسير"، كما تقدم القوات الحكومية يأتي عقب 48 ساعة من إعلانه السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة رَحَبَة ومَاهِلِية جنوبي مَأَرِب، سبقه الخميس الإعلان عن استعادة مواقع حاكمة من قبضة جماعة الحوثيين في جبهة مَاهِلِية جنوبي المحافظة النفطية ذاتها.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الوطني اليمنى العميد الركن عبده مجلي إن المليشيات الحوثية تصر على ممارسة الإرهاب وارتكاب الجرائم بحق المدنيين، وأخرها استهدافها للأحياء السكنية في مدينة تعز، مؤكداً أنها جرائم حرب لن تمر دون عقاب، ولن تسقط بالتقادم.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أدان المتحدث باسم الجيش الوطني اليمنى إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء أمس الاثنين، قذائف المدفعية والدبابات، من مواقع تمركزها في تبة "سوفتيل" وتبة "السلال"، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة تعز المكتظّة بالسكان، الأمر الذي أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة وجرح 11 شخصا من المدنيين بينهم 4 أطفال.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني اليمنى أن المليشيات دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج ومتعمد، يخالف تعاليم الدين الإسلامي والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، لافتا إلى أن المليشيا تطلق المبادرات والحوارات في ذكرى انقلابها ونكبتها لليمنيين، بالتزامن مع إطلاقها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقذائف المدفعية والدبابات على الأحياء والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني اليمنى أن الحسم العسكري هو الطريق الأسلم والأنسب لتجنيب شبعنا اليمني المزيد من جرائم القتل والإرهاب الحوثي، مؤكداً أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل ماضية في تحرير الوطن وتخليصه من هذه المليشيا الحوثية الإرهابية، موضحا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربى، يحققون انتصارات متواصلة في مختلف الجبهات القتالية، وتتكبد المليشيات المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

في المقابل قال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات الإيرانية،، إن إيران نقلت تجربتها التكنولوجية في المجال الدفاعي إلى اليمن ليتمكن اليمنيون من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة بأنفسهم.، بحسب وصفه، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

بدوره قال وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، إن إعلان إيران وضع تقنيات الصواريخ بيد الحوثي اعتراف صريح بدعمهم للتخريب، وأضاف وزير الإعلام اليمنى، أن تدخلات إيران في اليمن تجاوز صارخ للقانون الدولي، متابعا: ندعو المجتمع الدولي للتدخل لحظر السلاح من إيران لليمن.

