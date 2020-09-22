ترامب: جيشنا أقوى جيش في العالم ونمتلك أسلحة قوية نتمنى عدم استخدامها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أقوى جيش في العالم وتمتلك أسلحة قوية نأمل بعدم استخدامها، متابعا: "نعمل على 3 لقاحات ضد كورونا وهي في مراحلها الأخيرة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يجب محاسبة الصين التي تسببت بفيروس كورونا، موضحا أنه على الأمم المتحدة التركيز على المشاكل الحقيقية في العالم.
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