وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 200 ألف

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف اليوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم تسجله دولة في أنحاء العالم.
وأفاد إحصاء لرويترز بأن نحو 800 شخص في المتوسط يُتوفون أسبوعيا في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس. ويمثل هذا انخفاضا عن ذروة بلغت 2806 وفيات في يوم واحد تم تسجيلها في 15 أبريل نيسان.
وخلال الأشهر الأولى للجائحة اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح التي يُحتمل أن تُفقد في الولايات المتحدة جراء كورونا.
ووفقا لبيانات رويترز فإن ستة من بين كل عشرة آلاف مقيم في الولايات المتحدة توفوا بسبب الفيروس وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.
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