المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا ترفع حالة القوة القاهرة فى مرفأ الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي في شرق البلاد بعد إجراء تقييم أمني للوضع في الميناء والحقول المتصلة به.
وسمحت المؤسسة أيضا باستئناف العمليات في مينائي الحريقة والبريقة في أعقاب إغلاق استمر ثمانية أشهر لمعظم المنشآت النفطية في ليبيا.
وقالت المؤسسة التي تديرها الدولة في بيان إنها تعكف على تقييم الوضع الأمني في مواني وحقول نفطية أخرى.
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