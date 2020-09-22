هل يحقق رضا عبد العال الفوز الأول لأبناء السيد البدوى على الزمالك

مواجهة قوية تنتظر رضا عبد العال المدير الفنى لطنطا عندما يحل فريقه ضيفا على الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته، فبالرغم من فارق الإمكانيات الرهيب بين الفريقين، إلا أن الثنائى يعانى من تراجع فى النتائج وتغيير فى الأجهزة الفنية، حيث يقود القلعة البيضاء طارق يحيى بشكل مؤقت بعد الرحيل المفاجئ للفرنسى باتريس كارتيرون وعدم تعاقد الإدارة مع مدير فنى أجنبى أخر حتى الآن، فى المقابل تعاقد فايز عريبى رئيس مجلس إدارة طنطا مع رضا عبد العال خلفا لأيمن المزين بسبب سوء النتائج.

موقف الزمالك فى الدورى

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى للدورى برصيد 55 نقطة من 28 مباراة خاضها الفريق فاز فى 16 وتعادل 7 وخسر 5، أحرز لاعبوه 37 هدفا ومنى مرماه بـ21 هدفا، وخسر آخر مبارياته أمام أسوان بهدف مقابل لا شىء.

موقف طنطا بالدورى

يدخل طنطا المباراة فى المركز الأخير بالمسابقة برصيد 18 نقطة من 28 مباراة خاضها بالدورى فاز فى مباراتين وتعادل فى 12 وخسر 14، أحرز لاعبوه 16 هدفا ومنى مرماه بـ44 هدفا، وتعادل فى آخر مبارياته على ملعبه أمام نادى مصر سلبيا.

تاريخ مواجهات الفريقين بالدورى

تقابل الزمالك وطنطا من قبل بالدورى فى 7 مواجهات حقق الأبيض الفوز فى 5 مواجهات، وتعادلا فى لقاءين، ولم يحقق أبناء السيد البدوى الفوز فى أى لقاء، لذا فإن جماهيره تطمح فى تحقيق أول فوز فى لقاء اليوم على يد رضا عبد العال الذى أعطى دفعة معنوية للاعبين منذ قدومه وطالبهم بالنزول لأرض الملعب للاستمتاع والظهور بشكل مشرف لتحقيق نتيجة إيجابية للتعبير عن أنفسهم.

نتيجة الدور الأول

تعد مباراة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين من أمتع اللقاءات بعدما انتهت بفوز الزمالك فى الرمق الأخير من اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان خاسرا بهدفين مقابل هدف.

