حذف أغنية "قلبى ارتاح" لـ محمد الشرنوبي من يوتيوب

حذفت إدارة يوتيوب اغنية محمد الشرنوبي الجديدة "قلبي ارتاح"، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجةسارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة اليوتيوب وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها .





وكانت سارة الطباخ قد قامت بمخاطبة الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من علي صفحتها ثم حذفت من كافة التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته، وكانت سارة الطباخ قد أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها مازال ساريا ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل روتانا بعد أن اتفق معها علي توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع علي اي تواجد فني او اعلاني يشارك فيه .

أغنية "قلبى ارتاح" من كلمات محمد يسرى، ألحان محمد الشرنوبى، توزيع مصطفى الحلوانى، مكس وماستر خالد سند، وتقول كلماتها: "عرفت معنى الحب إيه، أول ما جت عينى فى عينيك، لقيت فى حضنك اللى عايزه م الحياة، لقيت فى حبك قلبى عايش بس ليك، وعد إنى عمرى هعيشه ليك، قلبى وروحى بين إيديك، هنسى اللى فات م اللحظة دى عمرى ابتدى، نستنى قوام تعب الأيام، مش فارقة هموم دنيا بحالها دة أنا قلبى ارتاح".



