حسام عاشور يحتفل مع زوجته بعيد ميلادها: كل سنة واحنا مع بعض.. صور

احتفل حسام عاشور، قائد الأهلى السابق، بعيد ميلاد زوجته سارة، التى يوافق اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورتين له مع زوجته وهما يحتفلان بهذه المناسبة، صحبها بتعليق: "كل سنة واحنا مع بعض".

وكان حسام عاشور، قائد الأهلى السابق، وجه التهنئة لجمهور القلعة الحمراء، بالتتويج ببطولة الدورى التى حصدها الأهلى رسمياً، وكتب عاشور عبر حسابه على موقع انستجرام: مبروك لجمهور الأهلى العظيم ولعيبته الرجالة البطولة الـ42".

وحسم الHهلى لقب الدورى رسمياً، الجمعة الماضى، بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، ويأتى هذا القرار بسبب موقف الثنائى الأخير من القلعة الحمراء وتمردهما على النادى.





ورغم رحيله عن الأهلى بنهاية تعاقده فى الموسم الحالى، وتوجيه الشكر إليه من قبل الإدارة الحمراء، أضاف حسام عاشور كابتن الأهلى السابق بطولة جديدة إلى رصيده الضخم من الألقاب مع الفريق الأحمر، بعد حسم الأهلى لقب الدورى العام، ليرفع عاشور رصيده من بطولات الدورى مع الأهلى إلى 13 لقباً، بينما يرفع رصيده من الألقاب بشكل عام إلى 37 بطولة جميعها مع الأهلى الذى لم يلعب عاشور لغيره على مدار مسيرته الكروية.

ويعد حسام عاشور أكثر لاعب مثل النادى الأهلي، حيث شارك فى 514 مباراة مع الفريق الأول بالمارد الأحمر، فى مختلف المباريات سواء المحلية أو الإفريقية أو القارية، أحرز خلالهم 3 أهداف كانوا جميعًا فى مسابقة الدورى العام.

وكان عاشور نواة للجيل الذهبى للنادى الأهلى فى بداية الألفية، حيث تم تصعيده من قِبَل مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسطورى للقلعة الحمراء عام 2004.

"مسمار" وسط الأهلى حصد 37 لقباً مع النادى الأهلى، ولا ينافسه فى هذا الرقم سوى عمره الذى وصل إلى 34 عاماً، بطولات عاشور جاءت بواقع الدورى المصرى 13 مرة، السوبر المصرى 10 مرات، دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقى 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية.



