ارتفع عدد المتوفين بحمى مجهولة فى مدينة مروى السودانية إلى 45 شخصا، فضلا عن تشخيص 120 حالة اشتباه بالمرض الذى رجح البعض أن يكون حمى الوادى المتصدع النزفية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت رابطة الأطباء الاشتراكيين في السودان أنها رصدت حالات وبائية لحميات في مدينة مروي، مصحوبة بانخفاض حاد في الصفائح الدموية ونزيف بالمستقيم وأحيانا من اللثة.
وكانت وزارة الصحة السودانية بالولاية الشمالية أعلنت عن الاشتباه في انتشار حالات لحمى نزفية، قامت على إثرها بنقل عينات لفحصها بالخرطوم لعدم وجود معامل متخصصة في الولاية، وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها الثلاثاء عن رصد 16 حالة وفاة فى مشفيين فقط بمروى، مبينة أنها أرسلت فريقا متخصصا لمعرفة الحميات المجهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد المتوفين بحمى مجهولة فى السودان إلى 45 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.