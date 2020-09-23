صور.. إيفانكا وأبنائها ينضمون لحملة ترامب الانتخابية

اصطحبت نجلة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، أولادهما في رحلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن حملته الانتخابية إلى ولاية بنسلفانيا.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، إيفانكا بصحبة زوجها وأبنائها في حديقة البيت الأبيض، أثناء انتظار الرئيس دونالد ترامب، للتحرك نحو ولاية بنسلفاينا.

وسمى الحزب الجمهوري رسميا الرئيس دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر2020.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا، قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في 3 نوفمبر المقبل.

وجاء إعلان ترامب، خلال كلمة أمام حشد كبير في البيت الأبيض، الخميس، خلال فعاليات الليلة الثالثة والأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.



أحفاد ترامب



إيفانكا وأبنائها



إيفانكا وأبنتها



كوشنر وأبنته



كوشنر وأسرته



كوشنر وزوجته



