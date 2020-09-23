مرتضى منصور يعاقب محمود علاء ويقبل إعتذار كشري ويشيد بحكم الزمالك وطنطا

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام طنطا مساء الثلاثاء في الدوري واستحق الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

وقال خلال مداخلة مع أحمد جمال فى قناة الزمالك، "أبارك لرضا عبد العال على مستوى نادى طنطا وهو مدرب كبير وبيفهم كورة فى ظل ضغط المباريات الكتيرة، وبعتذر على حركة محمود علاء لحارس طنطا وبعتذر لنادى طنطا وجمهوره وهيتعاقب على الحركة اللى عملها".

وتابع مرتضى منصور،"أحمد العدوى كان حكم عادل وكان بيحكم بما يرضى الله وممدش أيده على قفا لاعب من الزمالك وأهالى سيناء زعلانة على انتقادى لمحمود معروف فأنا بقول لأهل سيناء مش كون أنه من سيناء يسيئ لكم كل مكان فيه ناس مش كويسة وهو ظلم الزمالك ومد أيده على لاعب الزمالك".

وأوضح مرتضى منصور،"قبلنا اعتذار أحمد كشرى المدير الفني لأسوان بعد الاعتذار عن الحركة التى قام بها لاعب فريقه ووقف على الكرة، فأنا أحييه على شجاعة الاعتذار".