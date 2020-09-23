اليوم.. المقاولون يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعداداً للمقاصة

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة المقاولون ومصر المقاصة، والتى تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام..وكان المقاولون قد انتزع نقطة ثمينة من ضيفه الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ليرفع ذئاب الجبل رصيدهم إلى النقطة 49 فى المركز الثالث بجدول المسابقة.

وفى وقت سابق، كشف المهندس محمد عادل أن مدرب الفريق عماد النحاس تلقى عرضاً مغرياً بثلاثة أضعاف راتبه مع ذئاب الجبل ورفضه، وأبلغنا أنه لن يرحل سوى لتدريب الأهلى، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاولون مدد تعاقده مع عماد النحاس لمدة موسم آخر، ولكن تعاقد عماد النحاس معنا مثل أى تعاقد مع مدرب يتواجد فيه شرط جزائى يمنح المدرب فرصة دفع الشرط الجزائى والرحيل فى أى وقت، ولكننا نثق أنه لن يفعلها فلقد كان المحاسب الخاص بالنادى يخطئ فى وضع مكافأته ومع ذلك لم يتحدث أو يبلغنا أنه يحصل على أقل من حقه ".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، وخاض المقاولون 28 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 آخرين.