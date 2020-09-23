ترامب من بنسلفانيا: طلبت من بايدن قائمة بترشيحات للمحكمة العليا لكنه لم يستجب

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه طلب من خصمه المرشح الديمقراطى جو بايدن أن يقدم له قائمة بمرشحين لمنصب قاضى المحكمة الأمريكية العليا، لكنه لم يفعل، مشيرا إلى أنه لم يفعل لأنه سيكون ترشيحا لقاضى من اليسار الراديكالى.

وأضاف فى فعالية انتخابية فى بنسلفانيا، أن اختياره لمن سيملأ مقعد قاضية المحكمة العليا سيلقى إعجاب جميع الناخبين، قائلا للحضور إذا لم يعجبكم الاختيار، فلا تنتخبونى، ومؤكدا أن الإعلان سيكون يوم السبت المقبل.

وهاجم هيلارى كلينتون والديمقراطيين، قائلا إنهم تجسسوا على حملته داعيا إلى معاقبة المتورطين فى ذلك.

وقال إن الديمقراطيين يستخدمون وكالات الاستخبارات فى البلاد للتجسس على حملته، مضيفا أن البعض ربما يصف ذلك بنظرية المؤامرة ولكن هذا ما يحدث.

وأشاد ترامب بالجيش الأمريكى، قائلا إنه قام بتعزيز صفوفه، وإن بلاده لديها أفضل الأسلحة الموجودة فى العالم، مضيفا أن الجيش الأمريكى محل حسد للعالم، ولكنه أكد أنه لا يرغب أبدا فى استخدام هذه القوة.

وأضاف أنه محى خلافة تنظيم داعش من الشرق الأوسط بنسبة 100%.

ولفت إلى أنه نجح فى إعادة الوظائف إلى بنسلفانيا، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى لسكان الولاية خلال 3 سنوات، لينجح بذلك فيما فشل فيه الرؤساء الأمريكيين على مدار 16 عاما، وفقا لما قاله.

وسخر مجددا من جو بايدن، مطالبا بخضوعه لاختبار مخدرات ، قائلا إنه سيخضع لنفس الاختبار إذا تطلب الأمر.

وتعهد بأنه "سيجعل أمريكا عظيمة مجددا مجددا"، معتبرا أنه جعلها بالفعل عظيمة فى ولايته الأولى.

وحول كورونا، قال ترامب، إن أعداد الوفيات تقل بشكل كبير، وأعداد الإدخال إلى غرف الرعاية المركزة تراجعت كذلك، مشيرا إلى صناعة آلاف من الأجهزة الصناعية التى تم توزيعها حول العالم.

وأوضح أن اللقاح سيكون متاحا قريبا ، معتبرا أنه تم الانتهاء منه فى وقت قياسى وكان ليستغرق عامين أو 3 أعوام إذا كان بايدن هو الرئيس.

