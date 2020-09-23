شيرين عبد الوهاب وأكرم حسنى ونوال الزغبى يحتفلون بالعيد الوطنى السعودى الـ90

هنأ عدد من مشاهير مصر والعالم العربى، المملكة العربية السعودية فى عيدها الوطنى الـ90، وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنانة اللبنانية نوال الزغبى.

ومن جهتها غردت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمى بتويتر قائلة :" كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودى90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".



شيرين عبد الوهاب

ومن جهته غرد الفنان أكرم حسنى:"كل سنة وكل إخواتنا السعوديين بخير وسلام".



أكرم حسنى

فيما قالت الفنانة نوال الزغبى، عبر تويتر :"كل عام والمملكة السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والازدهار ويحفظ ولاة عهده إن شاء الله".



نوال الزغبى

وتستعد المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وتمكن الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً في العام 1930.

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات. وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية فى الخارج.

