الإسماعيلي يهزم بور فؤاد بهدفين استعداداً لمواجهة بيراميدز

فاز فريق الاسماعيلى على بور فؤاد بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت بين الفريقين على ملعب النادى الاسماعيلى عصر اليوم ،الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الدوري الممتاز، وخاض الاسماعيلي ودية بور فؤاد ببعض اللاعبين العائدين من فترة إصابة بجانب مجموعة من فريق الاسماعيلي B ،سجل هدفى الفريق حازم مرسى ووجيه عبد الحكيم فى شوط المباراة الثانى.
بدء الفريق بتشكيل مكون من :كمال السيد حارس مرمى
احمد عبد الوهاب ، محمد مجدى الجمل ، محمد ناصر ، كماتشو لخط الدفاع
عماد حمدى ، نادر رمضان ، محمد مخلوف لخط الوسط
بيكيتى سيلفا ، محمد الشامى ، حازم مرسى لخط الهجوم .
بينما شارك فى شوط المباراة الثانى كلآ من :وجيه عبد الحكيم ، محمد بيومى ، محمد الضرف ، محمد صادق ، محمد هاشم ، محمود عبدالله ، ابراهيم حسن ، بينسون شيلونجو ،احمد رجب
شهد اللقاء تجربة الجهاز الفنى لطرق لعب مختلفة بجانب تغيير مراكز بعض اللاعبين لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من الودية.
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