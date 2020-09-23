يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجه محلية جديدة عندما يحل ضيفاً على نظيره نادي مصر مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية ، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز أمام نادي مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية والتي جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذي اثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلي ونادي مصر في تمام الثامنة مساء وهي المواجهة التي تأتي بعد فوز الأهلي باللقب الثاني والأربعين في تاريخه بالدوري المصري، لكن لازالت حالة الاستنفار على اشدها داخل الأهلي، خاصة وأن الفريق الأحمر مُقبل على نهائيات بطولة دوري أبطال افريقيا الشهر المقبل وبالتحديد مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، والتي ستجبر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر للحفاظ على المستوى الذي وصل له اللاعبين، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد التحدي الأهم للفريق هذا الموسم، حيث ترى إدارة النادي أن تقييم نجاح منظومة الكرة من عدمه مُرتبط بحسم الأميرة الافريقية، ويرفض فايلر الاعتماد بشكل كبير على العناصر المجمدة والشباب خلال المرحلة المقبلة بعد حسم الدوري، لرغبته في الاطمئنان بشكل دائم على العناصر الأساسية قبل خوض غمار بطولة افريقيا.

نادي مصر يتمسك بالأمل الضعيف في البقاء أمام الأهلي

وعلى الجانب الأخر يدخل نادي مصر اللقاء بقيادة مديره الفني طارق عبد الله والذي تولى المسئولية مؤخراً خلفاً لخالد جلال الذي استقال على خلفية تراجع النتائج، وهو يتمسك بالأمل الضعيف في البقاء، حيث يتواجد في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وعليه الانتفاض والفوز بجميع مبارياته القادمة بما فيهم مباراة المارد الأحمر إذا ما أراد البقاء، وهو ما يبدو أمراً صعباً للغاية.

