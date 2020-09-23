صور.. العاصفة الاستوائية "بيتا" تتحول لمنخفض جوي فوق ساحل ولاية تكساس

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تحوّل العاصفة الاستوائية "بيتا" إلى منخفض جوي مع انخفاض حدتها فوق ساحل ولاية تكساس الأمريكية.
وبحسب بيانات المركز، فقد وصلت "بيتا" إلى اليابسة شمال بورت أوكونور بتكساس، في وقت متأخر وبحلول صباح الثلاثاء، كانت على بعد 25 كيلومتراً من شمال شرق فيكتوريا، مع رياح بلغت سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة.
وأشار المركز إلى أن العاصفة كانت تتحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة أربعة كيلومترات في الساعة، متوقعاً أن تتوقف في الداخل فوق تكساس حتى الأربعاء، قبل أن تتحرك في نهاية المطاف، نحو ولايات لويزيانا وأركنسا وميسيسيبي، في وقت لاحق هذا الأسبوع، وسط توقعات بفيضانات كبيرة.
من جهتها قالت هيئة الأرصاد الوطنية في بيان اليوم: إن المناطق الواقعة جنوب وشرق هيوستن قد شهدت بالفعل 25 سنتيمتراً على الأقل من الأمطار بحلول منتصف نهار الثلاثاء.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتسبب المنخفض "بيتا" في هطول أمطار غزيرة، في جنوب غرب لويزيانا، بعد ثلاثة أسابيع من تعرض المنطقة ذاتها للإعصار "لورا".
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