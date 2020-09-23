جيرالدو يرحب بالرحيل عن الأهلى للخليج ويرفض الصفقات التبادلية

أكد هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب النادى الأهلى، أن اللاعب لا يركز فى الوقت الحالى إلا في التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى.

وقال بن صالح فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير: جيرالدو حالياً يركز على بطولة دورى أبطال أفريقيا، وحتى الآن مافيش حاجة، الأهم إحراز دورى الأبطال، وبعد ذلك لكل حادث حديث، وبعد ذلك سنجلس مع الأهلى ونعرف رأيهم فى مصير اللاعب، ودائماً أتحدث معه هو لاعب محترف، ينفذ قرارات فايلر وإدارة الأهلى.

أضاف: فى المدة الأخيرة ازدادت ثقته فى نفسه، خاصة أنه بدأ يحصل على فرص أكثر للمشاركة وهو لاعب مميز جداً للأمانة، ونجح مع فريقه السابق برميرو دى أوجستو، ولاعب ذو قيمة كبيرة فى المنتخب الأنجولى وجناح عصرى وسريع.

واصل: عائلة جيرالدو فى البرازيل حالياً، ومنذ أزمة كورونا لم يرى عائلته، وهو مرتاح فى الأهلى ولكن إذا لم يكمل وهناك عرض مادى وفنى جيد كإعارة لمدة سنة مثلا فى الخليج يرتاح له اللاعب فليس لدينا مشكلة، خاصة أن عقده يمتد لثلاث سنوات مع الأهلى.

استكمل: اللى يفهم كرة كويس يعلم أن جيرالدو لاعب ممتاز، والدليل أن الصفقة فى الأهلى تمت فى وقت قصير، ووصل مع فريقه السابق إلى نصف نهائى دورى الأبطال، لا أقول ذلك لأنى وكيله وممكن عدم رؤيته لعائلته لفترة طويلة أثر عليه شوية، وممكن اللاعب يتغير بكرة بنسبة 180 درجة.

واختتم: اللاعب يرفض الصفقات التبادلية داخل أو خارج مصر، وقالى إذا كان فى عرض كويس فنياً ومادياً بموافقى إدارة الأهلى نجلس على الطاولة ونتفاوض، وإذا فايلر رغب فى بقاءه فهذا ما يتمناه.



