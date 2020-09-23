اختفاء مسئول كورى جنوبى على متن قارب قرب جزيرة حدودية بين الكوريتين

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن مسؤولا حكوميا كان على متن قارب تفتيش مصايد الأسماك فُقد بالقرب من جزيرة "يون بيونج" الحدودية بين الكوريتين في البحر الغربي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة أن السلطات تنظر في معلومات استخبارية عسكرية تفيد بأنه تم العثور على المسؤول البالغ من العمر 47 عاما في مياه كوريا الشمالية بعد أن فُقد يوم الاثنين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" دعا إلى إعلان نهاية للحرب الكورية، مؤكدا على أن ذلك سيمهد الطريق لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما نشرت وكالة يونهاب.
جاء ذلك في رسالة بالفيديو اليوم الأربعاء إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال مون إن تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية سيضمن تحقيق السلام في منطقة شمال شرق آسيا ككل، كما سيحدث تغييرات إيجابية في النظام العالمي.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى دعم المجتمع الدولي حتى تتمكن الكوريتان من التقدم إلى عصر المصالحة والازدهار من خلال الإعلان عن نهاية الحرب.
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