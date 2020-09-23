استمرار حبس 4 متهمين قتلوا شقيقين ومثلا بجثثهما فى منشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شقيقين والتمثيل بجثثهما في في منطقة الحصري بمنشأة ناصر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن "إكرامى أ"، سبق وتشاجر مع شاب منذ 5 أعوام وتسبب له في عاهة مستديمة نتج عنها قطع في أصابع يده اليسرى وتم سجنه 5 أعوام وعقب خروجه من السجن تربص به 4 متهمين من عائلة الشاب وأطلقوا عليه الأعيرة النارية في الشارع وعندما تدخل شقيقه أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية تم نقله إلى المستشفى على إثرها وتوفى عقب ذلك.
وتبين أن المتهمين عقب قتل المتوفى الأول مثلوا بجثته ومزقوه بالأسلحة البيضاء، وتم تتبعهم وضبطهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة ثأرًا.
وعقب دفن المتوفى الأول تجمع أهاليه وأصدقائه أمام قشم شرطة منشأة ناصر وتظاهروا أمامه وتم ضبط 36 متهمًا بالتعدي على منشأة عسكرية وجارٍ فحصهم جميعًا، حيث تبين أن بعضهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية.
تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر، بلاغًا يفيد فيه بمقتل "إكرامى أ ح"، يبلغ من العمر 43 سنة، خراط، "محمد أ ح"، بعدة طعنات، وأعيرة نارية، على يد مجموعة من الشباب التابعة لعائلة «شكمان»، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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