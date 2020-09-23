ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا إلى 131 ألفا و453 حالة، وذلك عقب تسجيل 467 حالة إصابة جديدة، وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 ألاف و693 حالة، وذلك عقب تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى بوليفيا لـ 131453حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.