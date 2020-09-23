كواليس نجوم زمان.. ميمى شكيب قلبت جيوب سراج منير بمهارتها فى "الكونكان"

للنجوم عادات يقومون بها فى الكواليس، اعتادوا عليها فى أوقات الاستراحة أثناء القيام بأدوارهم فى الأعمال التى يشاركون فيها، سواء فى المسرح أو السينما أو التلفزيون، أو خلال البروفات ، وبعض هذه العادات يتفاءلون بها أو تقلل من توترهم أثناء العمل.وكان لنجوم الزمن الجميل بعض العادات التى يقومون بها فى الكواليس، نشرتها مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1952 تحت عنوان :" حكايات من وراء الكواليس".

وكان من بين النجوم الذين تحدثت عنهم الكواكب الفنانة الكبيرة ميمى شكيب والتى كانت تهوى لعبة " الكونكان" والتى تعتمد على ورق الكوتشينة، فكانت تستغل فترة بقائها فى الكواليس فى اللعب مع زوجها وزميلها فى المسرح الفنان سراج منير، وكانت تحصل بهذه الطريقة على النقود التى تربحها منه وتنفقها على نفسها وضيوفها فى المسرح، حيث عرفت فى فرقة الريحانى بأنها أمهر لاعبة كونكان.

وقالت الكواكب إن متوسط ما كانت تربحه ميمى شكيب من هذه اللعبة يتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات وكانت تشترى بها عطوراً واكسسوارات.

وكان الزوج سراج منير يحاول أن يتهرب من لعب الكونكان ويصر على لعبة البصرة التى يتقنها، ولكن كثيراً ما كانت زوجته ميمى شكيب تفرض رأيها لتلعب الكونكان التى تتقنها.

وعندما يكون سراج منير مشغولا فى العمل كانت ميمى شكيب تفرض على كل من يدخل غرفتها من الزملاء والزوار أن يلعب معه بقروش ضئيلة من باب التسلية، لذلك لم يكن أحد يغامر بدخول غرفتها إلا مضطرا ً ولظرف طارئ.



