الارشيف / أهم الاخبار

قصة صور.. "الورد اللى فتح فى جناين الكرة المصرية" فى سن البراءة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/16
  • 2/16
  • 3/16
  • 4/16
  • 5/16
  • 6/16
  • 7/16
  • 8/16
  • 9/16
  • 10/16
  • 11/16
  • 12/16
  • 13/16
  • 14/16
  • 15/16
  • 16/16

فى عالم الساحرة المستديرة، تعتبر حياة النجوم الشخصية من الجوانب الغامضة التى تحب الجماهير أن تسلط عليها الضوء لاستكشاف تلك الموهبة الكروية التى عشقوها وتغنوا بها، ومن أبرزها صورهم قبل النضوج والتوهج الكروى على المستطيل الأخضر، وقبل الشهرة والتعاملات المحسوبة فى التصريحات أو الظهور الإعلامى، وتعتبر حياة نجوم الكرة فى سن الطفولة من أبرز المراحل التى تحب الجماهير متابعتها والتعرف عليها بشكل أكبر قبل تطول الشكل والجسم وفقاً لعوامل السن أو الرياضة التى يمارسها.

مؤخراً ظهرت تحديات كثيرة عبر مواقع السوشيال ميديا، مثل عرض الصور فى سن الطفولة وفى الوقت الحالى، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن أعادت إليهم فكرة التحدى، ذكريات الزمن الجميل وسن البراءة والعفوية فى عمر الزهور.

الحال بالتأكيد لا يختلف كثيراً عند نجوم الكرة، الذين خطفوا الأضواء فى مراحلهم المختلفة ومع مرور الزمن تغيرت ملاحمهم وشخصياتهم، إلا أن مرحلة الطفولة والبراءة تمثل أهم مرحلة فى حياتهم ظهروا خلالها على فطرتهم دون وجود نمط معين يحدد تصرفاتهم بسبب الشهرة والأضواء.

وهناك عدد كبير من نجوم الكرة الذين خطفوا قلوب الجماهير سواء فى القطبين الأهلى والزمالك، أو حتى مع المنتخب الوطنى، ولم تراهم الجماهير إلا فى سن الشباب وتحمل المسئولية، ويسلط اليوم السابع الضوء على حياة أولئك النجوم فى مراحل سنية سابقة من خلال الصور التالية:

محمد صلاح
محمد صلاح

 

احمد الشيخ
احمد الشيخ

 

احمد حسن
احمد حسن

 

أحمد عادل
أحمد عادل

 

جمال حمزة
جمال حمزة

 

حازم إمام
حازم إمام

 

حسام وابراهيم
حسام وابراهيم

 

رمضان صبحى
رمضان صبحى

 

سعد سمير
سعد سمير

 

شريف اكرامى ومؤمن زكريا
شريف اكرامى ومؤمن زكريا

 

شيكابالا
شيكابالا

 

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

 

كهربا
كهربا

 

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

 

وليد سليمان
وليد سليمان

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصة صور.. "الورد اللى فتح فى جناين الكرة المصرية" فى سن البراءة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا