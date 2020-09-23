قصة صور.. "الورد اللى فتح فى جناين الكرة المصرية" فى سن البراءة

فى عالم الساحرة المستديرة، تعتبر حياة النجوم الشخصية من الجوانب الغامضة التى تحب الجماهير أن تسلط عليها الضوء لاستكشاف تلك الموهبة الكروية التى عشقوها وتغنوا بها، ومن أبرزها صورهم قبل النضوج والتوهج الكروى على المستطيل الأخضر، وقبل الشهرة والتعاملات المحسوبة فى التصريحات أو الظهور الإعلامى، وتعتبر حياة نجوم الكرة فى سن الطفولة من أبرز المراحل التى تحب الجماهير متابعتها والتعرف عليها بشكل أكبر قبل تطول الشكل والجسم وفقاً لعوامل السن أو الرياضة التى يمارسها.

مؤخراً ظهرت تحديات كثيرة عبر مواقع السوشيال ميديا، مثل عرض الصور فى سن الطفولة وفى الوقت الحالى، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن أعادت إليهم فكرة التحدى، ذكريات الزمن الجميل وسن البراءة والعفوية فى عمر الزهور.

الحال بالتأكيد لا يختلف كثيراً عند نجوم الكرة، الذين خطفوا الأضواء فى مراحلهم المختلفة ومع مرور الزمن تغيرت ملاحمهم وشخصياتهم، إلا أن مرحلة الطفولة والبراءة تمثل أهم مرحلة فى حياتهم ظهروا خلالها على فطرتهم دون وجود نمط معين يحدد تصرفاتهم بسبب الشهرة والأضواء.

وهناك عدد كبير من نجوم الكرة الذين خطفوا قلوب الجماهير سواء فى القطبين الأهلى والزمالك، أو حتى مع المنتخب الوطنى، ولم تراهم الجماهير إلا فى سن الشباب وتحمل المسئولية، ويسلط اليوم السابع الضوء على حياة أولئك النجوم فى مراحل سنية سابقة من خلال الصور التالية:



محمد صلاح



احمد الشيخ



احمد حسن



أحمد عادل



جمال حمزة



حازم إمام



حسام وابراهيم



رمضان صبحى



سعد سمير



شريف اكرامى ومؤمن زكريا



شيكابالا



طاهر محمد طاهر



كهربا



مؤمن زكريا



وليد سليمان



