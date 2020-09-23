تامر النحاس يكشف حقيقة ربع مليار جنيه مكاسب المقاصة من إيهاب جلال وموقف بكار

كشف تامر النحاس، وكيل إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة، موقف مدرب الفريق الفيومى وحقيقة رحيله عن ناديه، وقال النحاس فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "إيهاب جلال قاد المقاصة فى 3 سنوات على فترات متقطعة، لم يكتف بتحقيق أفضل الإنجازات الفنية فى تاريخ النادى الفيومى وإنما كان سبباً فى مكاسب مادية هائلة وصلت لربع مليار جنيه للمقاصة من جراء لاعبين اكتشفهم جلال وباعهم الفريق الفيومى بملايين طائلة".

وأضاف تامر النحاس، "إيهاب جلال وافق على تدريب المقاصة فى المرة الأخيرة لإنقاذ النادى من مغبة الهبوط للقسم الثانى، وهو ما تحقق بالفعل، ولكنه لم يحصل إلا على راتب نصف شهر من إجمالى ستة أشهر عمل بها مع الفريق الفيومى، فيما حصل جهازه على راتب شهر ونصف فقط بالإضافة لوجود مستحقات مالية متأخرة للاعبين طالب بها إيهاب جلال مراراً وتكراراً ضمن أسلوبه فى الدفاع عن حقوق لاعبيه قبل مطالبتهم بأفضل مردود فى الملاعب".

وتابع تامر النحاس، "إيهاب جلال طلب من إدارة المقاصة منح اللاعبين مستحقاتهم مقابل منحه هو شخصياً شيكات مستحقة الدفع لوقت لاحق، وحصل على وعد بتنفيذ هذا المقترح قبل مواجهة الاتحاد السكندرى وحتى وقتنا هذا لم يتحقق شىء من هذا الوعد، فقررنا إخطار اتحاد الكرة بالموقف ومنحنا مسئولى المقاصة مهلة 5 أيام لصرف المستحقات وليس الرحيل، ولو منح المقاصة ايهاب جلال مستحقاته سيعود لتدريب الفريق الفيومى، وفى حال عدم الالتزام بصرف المستحقات خلال المهلة طالبنا اتحاد الكرة بفسخ العقد".

وأضاف تامر النحاس، "إيهاب جلال رفض عرضاً للعودة لتدريب المصرى قبل تولى على ماهر، وطالب مسئولى المصرى بالحديث مع مسئولى المقاصة وتكرر الأمر مع وصول عرض من بيراميدز وطالبهم أيضاً بالرجوع لمسئولى المقاصة، ولكن فوجئنا بأن مسئولى النادى الفيومى يتلاعبون بالكلمات، وأؤكد لو إيهاب جلال سيتولى تدريب بيراميدز لماذا سنخبئ الأمر؟، أنا وجلال لدينا من الوضوح والصراحة لإعلان الموقف بشكل كامل".

وعن رجب بكار لاعب بيراميدز قال تامر النحاس، "حاولت التواصل مع مسئولى بيراميدز لمعرفة أسباب إيقاف اللاعب، وهل هو قرار فنى أم إدارى، أرغب التواصل معهم لإزالة أى سوء تفاهم موجود، رجب بكار متعاقد مع بيراميدز لمدة 4 سنوات وسيكون موجودا معهم بالموسم الجديد، وفى حال وصول عرض من الزمالك أو الأهلى سيكون القرار لإدارة بيراميدز".

وقرر مجلس ادارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام قبول اعتذار ايهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى، بعد أن تقدم المدرب بإعتذار رسمى لمجلس الإدارة يؤكد عدم استكمال مهمته مع فريق المقاصة بسبب تأخر مستحقاته المالية، وقرر مجلس المقاصة قبول الاعتذار وتوجيه الشكر للمدرب على مجهوداته مع الفريق فى الفترة الأخيرة مع التأكيد على صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة.

وقرر مجلس المقاصة تكليف على عاشور مدرب الشباب بالمقاصة ليتولى مهمة المدير الفنى الجديد لفريق المقاصة خلال الفترة القادمة خاصة أن الفريق لديه مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام المقاولون العرب بالدوري، على أن يتولى جمال عمر و أحمد حسام مهمة الجهاز المعاون لعلى عاشور، خاصة بعد إعتذار حمد إبراهيم ومصطفى كمال معاونى إيهاب جلال.

