تشكيل الأهلي المتوقع أمام نادى مصر فى مباراة الليلة

استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة نادى مصر، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، عمرو السولية، آليو ديانج، على معلول، أحمد الشيخ، جونيور أجاى "كهربا"، أليو بادجى ومروان محسن.

وتضم قائمة الأهلى لمباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايى ومروان محسن وأليو بادجى وأحمد الشيخ وعربى بدر ‏ومحمد فخري، وإستبعد فايلر الثلاثى حمدى فتحى وافشه وجيرالدو من القائمة لإراحته.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز أمام نادى مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدورى العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة فى الجولة الماضية والتى جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذى اثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.

وفاز الأهلى باللقب الثانى والأربعين فى تاريخه بالدورى المصري، لكن لازالت حالة الاستنفار على اشدها داخل الأهلي، خاصة وأن الفريق الأحمر مُقبل على نهائيات بطولة دورى أبطال افريقيا الشهر المقبل وبالتحديد مواجهتى الوداد المغربى فى الدور نصف النهائي، والتى ستجبر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للحفاظ على المستوى الذى وصل له اللاعبين، خاصة وأن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد التحدى الأهم للفريق هذا الموسم، حيث ترى إدارة النادى أن تقييم نجاح منظومة الكرة من عدمه مُرتبط بحسم الأميرة الافريقية، ويرفض فايلر الاعتماد بشكل كبير على العناصر المجمدة والشباب خلال المرحلة المقبلة بعد حسم الدوري، لرغبته فى الاطمئنان بشكل دائم على العناصر الأساسية قبل خوض غمار بطولة أفريقيا.

