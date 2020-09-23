فايلر يمهد لرحيله عن الأهلى بهذا الطلب

تقدم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بطلب يمهد لرحيله لمجلس إدارة الأهلى بعد ساعات من جلسته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، ويعرض محمود الخطيب تفاصيل ونتائج جلسته الأخيرة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق على لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال اجتماعه معهم خلال اليومين المقبلين، لاسيما فى ظل تداول أنباء قوية حول غموض موقف المدرب السويسرى وإمكانية رحيله عن النادي قبل بداية الموسم الجديد.

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وعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر منذ 48 ساعة بمقر النادي بالجزيرة من أجل التحدث بشأن مستقبل المدرب السويسري الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادي دون شروط جزائية ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وحال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتدا حتى الموسم المقبل.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم تواجد أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار جائحة كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفني لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في إستكمال عقده مع الأهلي.

ومن المقرر أن يتناقش الخطيب مع لجنة التخطيط الت يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف بخصوص هذا الملف وموقف فايلر في ظل إرتباطات الفريق الحالية محلياً وأفريقياً.