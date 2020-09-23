تجديد حبس 11 بائعا جائلا لإشعال النار بالطريق فى العاشر من رمضان 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان، تجديد حبس 11 بائع جائل؛ بتهمة التشاجر وحرق إطار سيارات وعروق خشبية بالطريق العام بسبب مشادة داخل أحد الأسواق بالمدينة.
ووقعت مشاجرة فجر يوم السبت الماضى، بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بين طرفين، الأول يضم سماك واثنين من بائعي الخضروات، أحدهم لديه معلومات جنائية، اعتدوا على الطرف الثاني، اثنين من بائعي الخضروات، وفكوا أحد العروق الخشبية الخاصة بفرش الخضراوات خاصتهم لمنعهم من الوقوف بالسوق، قبل إلقائها بمنتصف الطريق وإشعال النيران بها وفي إطار كاوتش، وتبين قيام أحد طرفي المشاجرة بتصوير الواقعة ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بقيادة اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إلى محل الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وضبط طرفي المشاجرة 5 رجال و3 سيدات بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخائر، ثم تم ضبط 3 متهمين جدد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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