42 بطولة تزين مسيرة محمد الشوربجى فى صدارة الاسكواش

حقق البطل المصرى محمد الشوربجى إنجازاً غير مسبوق فى الاسكواش المصرى، عندما رفع رصيده إلى 42 لقبا عبر مسيرته الاحترافية فى عالم اللعبة، متخطياً الأسطورة المصرية رامى عاشور صاحب الـ40 لقبا، وذلك بعد تتويج الشوربجى ببطولة مانشستر المفتوحة التى أقيمت ببريطانيا كأول بطولة بعد كورونا، حيث تغلب الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط.

بطولات الشوربجى جاءت كالتالى: بطولة مانشستر، كأس جراسهوبر، جى بى مورجان، أوراكل نت سويت، الصين المفتوحة، بريطانيا المفتوحة، جراسهوبر، أوراكل نت سويت، بطولة العالم 2017، هونج كونج، أمريكا المفتوحة، بطولة العالم 2018، كنارى كلاسيك، ويندى سيتى، الجونة، بريطانيا المفتوحة، ويندى سيتى، جى بى مورجان، توك، جى بي مورجان، هونج كونج، بطولة العالم 2015، قطر كلاسيك، بطولة بريطانيا الكبرى، بريطانيا المفتوحة، أمريكا المفتوحة، الصين المفتوحة، بريطانيا المفتوحة، موتور سيتى، بطولة نادى نوجال بوجوتا، برو ريونيون، أمريكا المفتوحة، بطولة المكسيك، هونج كونج، ماليزيا، موتور سيتى.

الشوربجى كان قد عاد إلى صدارة التصنيف العالمى للرجال بداية العام الجارى، عندما تغلب على مواطنه على فرج فى نهائى بطولة جى بى مورجان التى أقيمت بأمريكا ليهيمن من جديد على عرش الاسكواش العالمى.

وفاز محمد الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الثالث فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-8, 11-7, 13-11 .

وكانت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، قد توجت بلقب السيدات،وفازت نور الطيب على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 3-11, 11-8, 11-7, 11-3.

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعى، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيرى حتى تتحسن الأوضاع.