5 كبارى بالقليوبية تفك الضغط المرورى بتكلفة مليار و37 مليون.. كوبرى قلما يخفف زحام الطريق الزراعى.. و"الشرقاوية" يقلل الكثافات ا...

مشروعات قومية وضعت الدولة لها أولوية كبرى لما ستحققه من فائدة كبيرة تعود في المقام الأول على المواطن والتيسير عليه، ورفع مستوى الخدمة المقدمة له بكافة القطاعات، كان بينها قطاع الطرق، حيث كانت تعانى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية تهالك شبكة الطرق بها على مدار شعرات السنوات الماضية، وأيضا الطرق الرابطة بين تلك المحافظات، لتبدأ الدولة إعادة تأهيل وإنشاء طرق جديدة وحيوية تسهل عملية الانتقال بين تلك المحافظات.



كوبرى كفر شكر العلوى

وكان لمحافظة القليوبية نصيب كبير من تلك المشروعات وخاصة مشروعات الطرق والكبارى على مدار السنوات الماضية كان ابرزها طريق "شبرا – بنها" الحر، إلى جانب الطريق الإقليمي الذى يخترق المحافظة ويربطها بالمحافظات المجاورة، وكذلك إنشاء مجموعة من الكبارى سهلت من عملية الانتقال داخ المحافظة، وفض الكثافات المرورية التى كانت تتسبب بها الكتل السكانية على الطرق الرئيسية، لتوفر الوقت للمواطنين المسافرين على تلك الطرق.

كوبري أسنيت على طريق بنها المنصورة بتكلفة 281 مليون جنيها



كوبرى اسنيت بكفر شكر

تم افتتاح كوبري أسنيت بكفر شكر أمام الحركة المرورية، والذى تم الانتهاء من أعمال اتجاه بنها / المنصورة بطول 912م بالكوبري، كما تم فتح الاتجاه القادم من المنصورة إلى بنها بطول 650م، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 281 مليون جنيه، والذي ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، كما ساهم ذلك فى تخفيض استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكبارى.

"كوبرى قلما".. فك الضغط المرورى بالطريق الزراعي



أثناء العمل بكوبرى أسنيت

تم فتح المرحلة الأولى لكوبري قلما العلوي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، "اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين"، بتكلفة بلغت 281 مليون جنيه، وخلال أيام سيتم افتتاح المرحلة الثانية للاتجاه المعاكس أمام الحركة المرورية، حيث يصل طول الكوبرى 1050م شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، كما أن المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه الإسكندرية) تم البدء في تنفيذها فوراً، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل.

"كوبري الشرقاوية".. يقضى على الاختناقات المرورية بشبرا الخيمة



خلال أعمال إنشاء الكوبرى

ومن بين الكبارى التي يتم العمل بها على قدم وساق كوبري الشرقاوية بغرب شبرا الخيمة، والذي تبلغ تتكلفتة الإجمالية 250 مليون جنيها، حيث سيخدم الكوبري قطاعا كبيرا من مناطق محافظة القليوبية خلف السكة الحديد وخاصة منطقة الشرقاوية، ويبلغ عرضه 9 متر ويشمل 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويبلغ طول الكوبري للاتجاة القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعي 670 متر، ويبلغ طوله في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى ميت نما 600 متر.



كوبرى كفر شكر بعد افتتاحه أمام المرور

وسيساهم الكوبري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الإختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري التى تقع على المزلقان بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي عند تقاطع مزلقان الشرقاوية مع الطريق.

"كوبري كفر شكر".. خفف ساعات الانتظار للزحام المرورى على طريق بنها المنصورة



خلال إنشاء كوبرى قلما بقليوب

فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فتح كوبري كفر شكر على طريق بنها المنصورة، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 200 مليون جنيها، والذي خفف ساعات الانتظار نتيجة الزحام المرورى الذي كانت تتعرض له السيارات على طريق بنها المنصورة يوميا، والذي أصبح لا يتعدى ثوانى حتى تمر من أمام مدينة كفر شكر لتواصل رحلة المسير إلى المنصورة او الدقهلية.

"كوبري الشموت".. جاء بديلا للكوبري المنهار على طريق القاهرة الإسكندرية



خلال انشاء كوبري الشرقاوية

وأخيرا من بين تلك الكبارى، مشروع توسعة كوبرى الشموت ببنها على الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، والذي جاء بديلا للكوبري الذي تعرض للهبوط منذ عام 2018، وتم على الفور البدء في إنشاء الكوبري الجديد، ليكون بديلا ومنع توقف الحركة المرورية التى تم تحويلها مؤقتا لطريق شبرا بنها الحر حتى تم الانتهاء من تلك الأعمال.



خلال فترة إنشاء الكوبرى

وفي هذا السياق قال عبد الله السيد، موظف بإحدى شركات القطاع العام بالقاهرة، من أبناء كفر شكر، إنه يسافر يوميا لعمله بالقاهرة منذ 2002 وحتى اليوم، مشيرا إلى أن السفر قبل إنشاء الكبارى الـ 5 كان يستغرق الكثير من الوقت، حيث كان يستيقظ عقب أذان الفجر، ويؤدى صلاته، ثم يرتدى ثيابه للذهاب لعمله مبكرا نظرا لطول الوقت الذي يقضيه في طريقه والمواصلات لوجود كثافات ببعض المناطق بهذا الطريق.



كوبري قلما

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه الأن يستيقظ ايضا مبكرا ويؤدى صلاته ثم يجلس مع أبناءه قبل التحرك الوقت الذي لم يكن يقضيه من قبل، موضحا أن إنشاء كبارى كفر شكر وأسنيت والشموت وقلما خفض الضغط المرورى كثيرا، ووفر ساعات السفر، قائلا "وقت السفر بالنسبة ليا انخفض على الاقل ساعة ونص، بدل ما كنا بنقف في أسنيت وقلما بسبب المناطق الكنية دلوقتى السائق يقود سيارته ونوصل القاهرة في وقت أقل بكثير".



أثناء العمل بكوبرى أسنيت



أعمال إنشاء الكوبرى قبل فتحه أمام المرور



فترة إنشاء الكوبرى



كوبرى كفر شكر الجديد



كوبرى كفر شكر بعد افتتاحه أمام المرور



