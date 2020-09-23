استبعاد ميسي ورونالدو من قائمة أفضل لاعب فى أوروبا لأول مرة منذ 2010

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم المنقضي 2019/2020 وشهدت القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين ليس من بينهم ميسي ورونالدو ومحمد صلاح، وضمت كلاً من الألماني مانويل نوير والبولندى روبرت ليفاندوفسكي ثنائي بايرن ميونخ، بجانب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن يويفا القائمة بناءً على اختيارات لجنة تحكيم تضم مدربى الأندية التى شاركت في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى 55 صحفيًا ممثلين عن الاتحادات الأعضاء في يويفا، وشهدت القائمة النهائية استبعاد مجموعة من اللاعبين الكبار وجاء في المركز الرابع ليونيل ميسي بالتساوي مع نيمار دا سيلفا، وفى المركز السادس توماس مولر لاعب بايرن ميونخ والسابع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ثم تياجو ألكانتارا فى المركز الثامن وكيميتش من بايرن ميونخ في المركز التاسع ثم كريستيانو رونالدو فى المركز العاشر والأخير من اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في أوروبا.

وسيتم منح اللاعب الفائز جائزة الأفضل، يوم 1 أكتوبر المقبل، فى حفل سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

جدير بالذكر أن آخر من حقق هذه الجائزة، كان فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي، متفوقًا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ولأول مرة منذ تطبيق نظام الجائزة الجديد في موسم 2010-2011 تشهد القائمة النهائية غياب ميسي ورونالدو معًا وتوج البرتغالي بالجائزة 3 مرات والأرجنتيني مرتين.



