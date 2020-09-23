الدفاع الروسية ترصد 3 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجانب الروسي في اللجنة المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 3 انتهاكات للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات اللاذقية (1) وإدلب (2).

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الأربعاء/ أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا لم ينفذ عمليات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن المركز نفذ بشكل عام وحتى يومنا الحاضر 2549 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4304.6 طن.



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