جامعة الأزهر تعلن تسجيل رغبات طلاب الثانوية 28سبتمبر ونتيجة التنسيق 10أكتوبر

المعهد يؤهل الخريجين للعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة، حتى يكونوا على مستوى عال أثناء التحاقهم بالعمل، وستكون مدة الدراسة بالمعهد عامين، أربع فصول دراسية، منها فصل خاص بالناحية العملية، يتم تدريب فيه الخريجين على إعداد صحف الدعاوى والإعلانات وتسليمها "وبقية الأمور الخاصة بالعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة".

وتم وضع المناهج الخاصة بالمعهد، والتى سيتم تدريسها للطلاب والطالبات"؛ منها مقرر للإملاء، وكيفية إعداد صحفية الدعوى والإعلان القضائي وتسيلم الإعلان القضائي وكم من المعلومات القانونية المبسطة التي يحتاجها الخريج، و جزء خاص بالدعوى الإلكترونية، لأنه سيصبح هناك إعلان إلكتروني وصحيفة دعوى إلكترونية وعقد جلسات إلكترونية، والحاسب الآلي"، ومن ثم لابد أن يكون الخريج مُجيدًا للحاسب الآلي، وإجراءات الشهر العقاري وما إلى ذلك من المعلومات المفيدة في الناحية العملية.

المعهد سيكون تابعا لكليات الشريعة والقانون الخمس التابعة لجامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، وأقسام الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر على فتح معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة للبنين والبنات، وسيتم إتاحتهم فى رغبات القبول التي من المقرر أن تبدأ خلال أيام.