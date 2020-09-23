فرنسا تستأنف رحلاتها السياحية إلى مصر شهر أكتوبر المقبل

استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى مكتبة بمقر الوزاة بالزمالك، السفير الفرنسى بالقاهرة استيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسى، ومدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (IFAO)، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآثرى.

واستهل وزير السياحة والآثار حديثه بالإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة مجال السياحة والآثار، والتى تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والشراكة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى ما شاهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق فى مجال العمل الأثرى.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من فرنسا.

وقد أطلع السفير الفرنسى وزير السياحة على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

وعلى صعيد العمل الآثرى، تم مناقشة جهود الطرفين فى مشروع التعاون المصرى - الفرنسى لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالاضافة الى امكانية اقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

كما اطلع مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ( IFAO)، وزير السياحة والاثار علي عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الاثريين والمرممين المصريين.