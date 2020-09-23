صورة من 3 شهور.. حلا شيحة تسأل معز مسعود مين صورك.. ويرد: شخص مهم جدا

طالت الأقاويل الفنانة حلا شيحة على مدار الساعات الماضية عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، ولم تعلق حلا شيحة حتى وقتنا هذا بالإيجاب أو بالنفى على تلك الأقاويل.

لكن بالعودة إلى 13 يونيو أى منذ 3 أشهر، نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".





كما رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته حلا على مدار الساعات الماضية عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وقال الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يتردد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.

وطالب شيحة الجمهور بالكف عن الحديث والخوض فى حياة ابنته حلا، دون التأكد من شىء، خاصة أنه يعلم أخلاقها جيدا فهى دائمة الاعتماد على ذاتها فى العديد من الصعوبات التى تواجهها.

كانت العديد من الأخبار قد ترددت خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، لكن لم يتم الإعلان رسميا من أى منهما حتى الآن عما إذا كان هناك علاقة ارتباط من عدمها.

