باراك أوباما وزوجته يروجان للتصويت بالانتخابات الرئاسية بالرسائل النصية

يواصل الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، ترويجهما للانتخابات الرئاسية المقبلة ودعمهما للمرشح الديمقراطى جو بايدن ضد الرئيس الحالى دونالد ترامب، وحرص الثنائى على الترويج لخاصية التصويت فى الانتخابات الرئاسية عن طريق الرسائل النصية بالهاتف المحمول.

ونشر أوباما، صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مضيفًا الرقم الخاص بالتصويت عن طريق الرسائل النصية من أجل السماح للمواطنين الأمريكيين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى حال عدم حضورهم لأماكن الاقتراع.

وعلى سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عن إصدار المجلد الأول من مذكراته الرئاسية، والتى يسرد فيها ولايته الأولى فى البيت الأبيض وما جرى فيها من أحداث.

ويحمل الكتاب، حسبما ذكر موقع abcnews عنوان "أرض الميعاد" ومن المقرر إصداره فى 17 نوفمبر وسيغطى "رحلة أوباما منذ شابه إلى نهاية الفترة الأولى من رئاسته، وفقًا لبيان صحفى صادر عن ناشر الكتاب، كراون، وهو بصمة لمجموعة راندوم هاوس للنشر.

وكتب أوباما على "فى أرض الميعاد، أحاول تقديم تقرير صادق عن رئاستى، والقوى التى نكافح معها كأمة، وكيف يمكننا معالجة انقساماتنا وجعل الديمقراطية تعمل لصالح الجميع".

وفى الكتاب يتحدث أوباما عن حياته السياسية حتى الفترة الأولى التى قضاها فى البيت الأبيض، ومن ذلك تعاملاته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والجهود المبذولة لتمرير قانون الرعاية الميسرة والاستجابة ويختتم بالعملية الناجحة لقتل أسامة بن لادن.

وسيتم إصدار النسخة المطبوعة من "أرض الميعاد" فى وقت واحد بـ 25 لغة مع إصدار اللغة الإنجليزية فى 768 صفحة، وهذا هو هو الكتاب الأول لأوباما منذ مغادرته البيت الأبيض والرابع الذى يكتبه.