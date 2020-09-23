تعرف على المدرب المرشح لخلافة فايلر فى الأهلى.. مفاجأة

رشح بعض وكلاء اللاعبين مدرباً "مفاجأة" على الأهلى لتولى المسؤولية الفنية للفريق الأحمر، وذلك بعدما اقترب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من الرحيل عن الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد يكون رحيله قبل مباراة الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر المقبل بالمغرب، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بسبب شعور المدرب بعدم الراحة فى القاهرة ورغبته فى العودة إلى بلاده.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع فايلر أمس الأول، الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذى يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية، ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وفى حال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتداً حتى الموسم المقبل.

وجاء ترشيح الفرنسى باتريس كارتيرون لما يمتلكه من خبرات فى القارة الأفريقية خاصة بعد تجربته مع الزمالك هذا العام الذى نجح خلاله فى قيادة أبناء ميت عقبة، للتتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على حساب الترجى والأهلى على الترتيب، إلى جانب قيادته الزمالك للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى يتواجد به الأهلى حيث سيلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى بينما سيلتقى الفريق الأحمر مع الوداد المغربى، لذا جاء ترشيحه خاصة إنه تعرض لانتكاسة مع التعاون السعودى وهوا ما قد يهدد مستقبله مع الفريق بالخطر وحال إقالته من جانب إدارة النادى السعودى سيكون جاهزا من أجل خوض تجربة جديدة خاصة إنه على دراية تامة بالأهلى والفرق المنافسة بدورى أبطال إفريقيا.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته فى استكمال عقده مع الأهلي.

